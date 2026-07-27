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Γαλλία: 3 τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/07/2026 17:44
Γαλλία: 3 τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι
AP Photo/Lewis Joly

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους στην Πορτ ντε Κλισύ στο Παρίσι.

Τα θύματα της επίθεσης είναι τρία 19, 24 και 36 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου ο οποίος ήταν οπλισμένος  με δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο άνδρας έλεγε ασυναρτησίες και έδωσε προφορικά τα στοιχεία του.

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