Ένα ακόμη 24ωρο στις φωτιές της Ισπανίας τα ελληνικά Canadair

Για ακόμη ένα 24ωρο θα παραμείνει στην Ισπανία η ελληνική αποστολή εναέριων μέσων που συμμετέχει στην κατάσβεση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε την παράταση της αποστολής, αφού αξιολόγησε τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και τις επιχειρησιακές ανάγκες των επόμενων ημερών.

Η παράταση περιορίζεται σε μία ημέρα, καθώς από την Παρασκευή 31 Ιουλίου και έως το Σαββατοκύριακο προβλέπονται στη χώρα ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, που τοπικά θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Με βάση αυτές τις προβλέψεις, κρίθηκε αναγκαίο τα ελληνικά εναέρια μέσα να επιστρέψουν εγκαίρως, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η αποστολή θα ολοκληρωνόταν την Τρίτη 28 Ιουλίου, με την επιστροφή των πληρωμάτων και των μέσων να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει τις χώρες που δοκιμάζονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.