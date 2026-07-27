Αθώοι δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών

Δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών που αποκαλύφθηκαν το φθινόπωρο του 2025 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οι δύο άνδρες αποφυλακίστηκαν, καθώς παρέμεναν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι δύο υποθέσεις είχαν κοινό στοιχείο τον εντοπισμό μεταναστών κρυμμένων σε επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν φτάσει ακτοπλοϊκώς από την Τουρκία.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 15 Οκτωβρίου, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν επτά Σύρους, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά, σε χώρο του εμπορικού λιμένα. Οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι κρύφτηκαν στο φορτηγό σε χώρο στάθμευσης έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς -όπως κατέθεσαν- να τους αντιληφθεί ο 25χρονος οδηγός.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, στην Πύλη 16 του λιμανιού, αποκαλύφθηκε δεύτερο περιστατικό. Ένας 30χρονος Τούρκος βγήκε από την καρότσα φορτηγού χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ η έρευνα έδειξε ότι είχε επιβιβαστεί μαζί με ακόμη έξι άτομα κοντά στην Αδριανούπολη. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 62χρονος οδηγός.

Και οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι οι μετανάστες ανέβηκαν στα οχήματα εν αγνοία τους πριν ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς την Ελλάδα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν αποδείχθηκε με την απαιτούμενη βεβαιότητα, ότι οι οδηγοί γνώριζαν ή συμμετείχαν στην παράνομη μεταφορά και τους αθώωσε, λόγω αμφιβολιών.

Την ίδια ώρα, διαφορετική ήταν η εξέλιξη σε νέα υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Δύο νεαροί, 18 και 20 ετών, αλβανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο κατηγορούνται ότι μετέφεραν παράνομα μετανάστες με δύο πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν εισέλθει από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τέσσερις από τους αλλοδαπούς εντοπίστηκαν κρυμμένοι στα πορτ μπαγκάζ των οχημάτων, ενώ κανείς δεν διέθετε τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι αρχικά πίστευαν πως επρόκειτο για νόμιμη μεταφορά και ότι στη συνέχεια δέχθηκαν απειλές από άτομα που δρουν στην απέναντι πλευρά του Έβρου.