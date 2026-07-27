Λαθραίος καπνός… ναργιλέ σε βαλίτσα
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 26χρονος, υπήκοος Συρίας, ο οποίος συνελήφθη από τα στελέχη της ομάδας Δίωξης ναρκωτικών του κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Οι αρχές κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν πως ο 26χρονος έκρυβε στη βαλίτσα του 30 λαθραίες συσκευασίες καπνού για ναργιλέ.
Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 6.439,81 €, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν.
Πηγή βίντεο: Λιμενικό Σώμα
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