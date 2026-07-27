LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

Λαθραίος καπνός… ναργιλέ σε βαλίτσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/07/2026 18:02

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 26χρονος, υπήκοος Συρίας, ο οποίος  συνελήφθη από τα στελέχη της ομάδας Δίωξης ναρκωτικών του κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Οι αρχές κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν πως ο 26χρονος έκρυβε στη βαλίτσα του 30 λαθραίες συσκευασίες καπνού για ναργιλέ.

Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 6.439,81 €, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν.

Πηγή βίντεο: Λιμενικό Σώμα

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης