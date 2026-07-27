Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος της ΕΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με σκοπό την πλήρη εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης. Την επιχείρηση συντονίζει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Σύμφωνα με επίσημες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της σπείρας εμπλέκονται σε:

Συστηματικές ζωοκλοπές στην επαρχία.

Βίαιες εκβιάσεις πολιτών και επιχειρηματιών.

Οικονομικές απάτες μεγάλου βέλους με παράνομες εισπράξεις κονδυλίων και επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για το σύνολο των κατασχεθέντων και την πλήρη δράση της ομάδας.