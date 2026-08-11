«Τέτοια γενέθλια άξιζε να σου κάνω;» – Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς

Η Μιράντα Πάντου θυμάται την κόρη της ανήμερα των γενεθλίων της – «Τα κεράκια που δεν σε άφησαν να σβήσεις, τα έσβησαν εδώ για εσένα»

Μια ημέρα που άλλοτε θα ήταν γεμάτη χαμόγελα, ευχές και γενέθλια, μετατράπηκε σε ακόμη μία ημέρα αβάσταχτου πόνου για την οικογένεια της Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Η νεαρή κοπέλα, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, στις 10 Αυγούστου θα έκλεινε τα 19 της χρόνια. Ανήμερα των γενεθλίων της, η μητέρα της, Μιράντα Πάντου, έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, απευθυνόμενη στο παιδί της σαν να βρίσκεται ακόμη δίπλα της.

Η ανάρτηση της μητέρας

«Σαν σήμερα σε έφερα στη ζωή, σαν σήμερα έγινα ΜΑΜΑ… για να μην προλάβεις να κλείσεις ούτε τα 19», γράφει.

Λόγια μιας μητέρας που αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν, αντί να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της και να γιορτάζει μαζί της, να στέκεται πλέον απέναντι από το μνήμα της.

«Τα γενέθλιά σου, παιδάκι μου, η μέρα σου ήταν σήμερα. Τέτοια γενέθλια άξιζε να σου κάνω; Εγώ να στέκομαι απέναντί σου και να με τρώνε τα γιατί και ο πόνος; Σήμερα που θα έπρεπε να είναι η καλύτερη μέρα μας και είμαστε χώρια…», αναφέρει.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

Άνθρωποι που αγαπούσαν τη Μυρτώ βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της. Έφεραν ακόμη και τα κεράκια που εκείνη δεν πρόλαβε να σβήσει.

«Όσοι σε αγαπάνε σήμερα ήταν εδώ ακόμα δίπλα μας, δεν σε αφήνουμε ΜΥΡΤΩ μου ΠΟΤΕ!!! Τα κεράκια που δεν σε άφησαν να σβήσεις, τα σβήσανε εδώ για εσένα», γράφει η μητέρα της.

Την ανάρτησή της συνοδεύουν τρεις φωτογραφίες. Στις δύο αποτυπώνεται το μνήμα της Μυρτώς, γεμάτο λουλούδια και σημάδια αγάπης από τους δικούς της ανθρώπους. Στην τρίτη, η ίδια η Μυρτώ, νέα και χαμογελαστή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

Η Μιράντα Πάντου κλείνει το μήνυμά της με μία υπόσχεση προς την κόρη της:

«Η ΜΑΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ!!!»