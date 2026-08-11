Αυτοκίνητο τούμπαρε στα Χάνια Γαβρολίμνης
Το ατύχημα συνέβη πριν από μία ώρα περίπου. Το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 2 άτομα που κατάφεραν να βγουν με ελαφρά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.
Πηγή βίντεο: Facebook Nafpaktianews.gr
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