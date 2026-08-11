Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12:30 σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
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