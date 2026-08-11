Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο 23χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς, χθες Δευτέρα (10 Αυγούστου 2026) στη Μύκονο, ένας 23χρονος ημεδαπός και 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε, ότι οι κατηγορούμενοι από τα μέσα του προηγούμενου μήνα χρησιμοποιώντας δίκυκλες μοτοσικλέτες και ενεργώντας από κοινού, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, παράνομο περιουσιακό όφελος.

Έτσι, οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας απογευματινές ώρες χθες (10.08.2026) εντοπίσθηκαν διαδοχικά οι δύο δράστες και επακολούθησε ερεύνα στην κατοικία που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» ναρκωτικών και τα οχήματα τους.

Συγκεντρωτικά βρέθηκαν στην κατοχή τους:

– 4.404 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 6 συσκευασίες

– 540 γραμμ. κοκαΐνης, σε 3 συσκευασίες

– 211,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 43 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

– 78 γραμμ. ροζ κοκαΐνης, σε 11 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

– 69,8 γραμμ. κοκαΐνης, σε 63 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

– 21.800 ευρώ

– 2 κινητά τηλέφωνα

– Ζυγαριά ακριβείας

ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Οι ναρκωτικές ουσίες, οι δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, τα χρήματα και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.