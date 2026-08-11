Πυρκαγιά σε υπόγειο γκαράζ 3όροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό Αττικής.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 13:00 ενώ στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Η πυρκαγιά εντοπίζεται στο υπόγειο γκαράζ περίπου 350 τ.μ.

Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διώροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.