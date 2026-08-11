Νέα εποχή για το Καλλιμάρμαρο

Ξεκίνησαν χτες οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του Παναθηναϊκού σταδίου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ελληνική Ολυμπίακή Επιτροπή, ενώ τα έργα είναι τα πρώτα που γίνονται οργανωμένα μετά από 120 χρόνια, από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με το βλέμμα να είναι στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων “Dakar 2026”, οι εργασίες πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Μετά την τελετή οι εργασίες θα συνεχιστούν σε όλο το σύνολο του Σταδίου προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο καθαρισμός. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται φυσικές μέθοδοι για να προστατεύεται πλήρως το μάρμαρο. Τις εργασίες εποπτεύει ο Μανόλης Κορρέ, αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός και σύμβουλος επί τιμής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο ίδιος σημειώνει:

«Η Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αυτή την πρωτοβουλία και έκανε όλες τις διαδικασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπέβαλε ενδελεχείς μελέτες και τώρα προχωράει στην πραγματοποίηση του καθαρισμού με συνεργεία. Είναι ήπια παρέμβαση που δεν προκαλεί παρενέργειες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, δηλαδή με καθαρό νερό, με εκτόξευση μέσω ειδικών συσκευών και ελεγχόμενη πίεση, διασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα που φαίνεται αμέσως»

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Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του αγωνιστικού τάπητα. Στόχος είναι να υπάρξει ξανά δυνατότητα διεξαγωγής διοργανώσεων στίβου.