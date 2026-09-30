ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει σήμερα το απόγευμα το σκηνικό του καιρού, με την κακοκαιρία να επηρεάζει τα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Η ΕΜΥ βγάζει “κόκκινη” προειδοποίηση με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Ειδικότερα,

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα καθώς και την Πέμπτη . Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής.

. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και αύριο.