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Κρήτη: Πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν σε 48 ώρες

Ασφυκτική η κατάσταση στους χώρους φιλοξενίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/11/2026 14:48
Κρήτη: Πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν σε 48 ώρες
INTIME

Ασφυκτική η κατάσταση στην Κρήτη. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως και σήμερα έχουν διασωθεί 573 παράτυποι μετανάστες ενώ έχουν εντοπιστεί σε διάφορες παραλίες στα νότια του νησιού ακόμη 671.

Πηγές από το νησί αναφέρουν ότι ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που έφτασαν στο νησί τις τελευταίες 48 ώρες ξεπερνά τις 2000.

Συγκλονιστικές οι εικόνες από τους πρόχειρους χώρους φιλοξενίας με τους μετανάστες να προσπαθούν να προφυλαχθούν από τη βροχή.

Πηγή βίντεο/Facebook/Κωνσταντίνος Μανδουραράκης

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