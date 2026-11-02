Ξάνθη: Αποκαταστάθηκε το ιστορικό γεφύρι στον ποταμό Κόσυνθο

Το ιστορικό πέτρινο γεφύρι στον ποταμό Κόσυνθο, απέκτησε νέα προστασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και δομικής αποκατάστασής του από το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις στόχευσαν στη διατήρηση του σωζόμενου τμήματος, στην αντιμετώπιση των φθορών και στην καλύτερη ανάδειξη του μνημείου.

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα πέτρινα γεφύρια της Θράκης, το οποίο αποτελούσε μέρος του παλιού οδικού δικτύου προς τους ορεινούς οικισμούς Μακάριο (Μάκαλαρ) και Πίλημα.

Από την αρχική κατασκευή του σώζονται σήμερα δύο τόξα, καθώς οι πλημμύρες και οι διαδοχικές καταστροφές περιόρισαν σημαντικά το μέγεθός του. Μάλιστα, η τελευταία μεγάλη απώλεια τμήματός του σημειώθηκε κατά την πλημμύρα του 1996.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό γεφύρι

Το σωζόμενο τμήμα της γέφυρας έχει μήκος περίπου 35 μέτρα. Το μεγάλο τόξο έχει άνοιγμα 12 μέτρων και ύψος 6 μέτρων, ενώ το μικρότερο έχει άνοιγμα 8,50 μέτρων και ύψος 4,60 μέτρων.

Οι εργασίες έγιναν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βάσει εξειδικευμένης μελέτης που έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί, αρμολογήσεις με ειδικό κονίαμα και αποκαταστάσεις της λιθοδομής. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν ενέματα στα δύο τόξα, στα βάθρα και στο δυτικό ακρόβαθρο, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα της κατασκευής.

Οι παρεμβάσεις επεκτάθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο. Καθαρίστηκε και βελτιώθηκε το φυσικό μονοπάτι που οδηγεί στο σημείο θέασης του γεφυριού. Η διαδρομή περνά δίπλα από το γεφύρι του Αβδούλ Χαμίτ, το οποίο κατασκευάστηκε περίπου το 1904, κατά την οθωμανική περίοδο. Στο σημείο τοποθετήθηκαν σήμανση και ενημερωτική πινακίδα για τους επισκέπτες.

Στόχος η σύνδεση της ιστορικής κληρονομιάς με τον τουρισμό

Η διάσωση των πέτρινων γεφυριών μπορεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερων πολιτιστικών διαδρομών. Σε αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλα στοιχεία της τεχνικής κληρονομιάς, όπως παλιοί σιδηρόδρομοι, καπναποθήκες, μεταλλευτικές διαδρομές και δρόμοι του μεταξιού.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ήπιων μορφών πολιτιστικού και οικοτουρισμού, με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Η αποκατάσταση δεν επαναφέρει τη γέφυρα στην αρχική της μορφή ούτε αναιρεί τις απώλειες που υπέστη στο πέρασμα των χρόνων. Διασφαλίζει, όμως, τη συντήρηση του τμήματος που έχει απομείνει και επιτρέπει στους επισκέπτες να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν καλύτερα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Ξάνθης.