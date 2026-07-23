Πυρκαγιά σε δασικη εκταση στην ευρύτερη περιοχή “Φίλυρο” της Δημοτικής Ενότητας Πευκών, του Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης.
ο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Ιουλίου 2026, περίπου στις 20:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση λεχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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