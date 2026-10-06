Τέλος στην περιπέτεια για το «Neptune Ethos» στη Σαλαμίνα

Αποκολλήθηκε το Ro-Ro πλοίο «Neptune Ethos», που είχε προσαράξει σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Το πλοίο ήταν άφορτο όταν προσάραξε. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.

Αυτή την ώρα ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας. Την πορεία του συνοδεύει πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Στο «Neptune Ethos» βρίσκονται συνολικά 36 άτομα. Πρόκειται για 27 μέλη πληρώματος και εννέα εργαζόμενους ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, σύμφωνα με τη Neptune Lines.

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση. Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν καλές, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μεταφοράς του πλοίου.

Εντυπωσιακές εικόνες από την επιτυχή αποκόλληση του πλοίου:

Πηγή: Facebook/Εφημεριδα Ανατροπες