Ταξί τραυμάτισε σοβαρά μοτοσυκλετιστή στη Βούλα

Ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, μετά από σφοδρή σύγκρουση με ταξί το οποίο επιχείρησε αναστροφή στη παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Βούλας.

Το συγκεκριμένο σημείο λένε οι κάτοικοι οι αναστροφές και οι προσπεράσεις είναι καθημερινό φαινόμενο.