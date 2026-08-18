Σίφνος- Συντριβή ελικοπτέρου: Επείγουσα επιστολή για τα ελικόπτερα Bell 206

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνέχεια του δυστυχήματος με ελικόπτερο τύπου Bell 206 που σημειώθηκε στις 17/8/2026 στη Σίφνο, απέστειλε σήμερα 18/8/2026 επιστολή στους φορείς δικαιοδοσίας της που πετούν το συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρου στην Ελλάδα, ζητώντας τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα ισχύοντα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Οι φορείς καλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Α.Π.Α.

Υπενθυμίζεται ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).