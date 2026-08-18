Αθηνών-Κορίνθου: Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Οι Αρχές ταυτοποίησαν την 82χρονη οδηγό της μαύρης Mercedes που καταγράφηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:45, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Κόρινθο, χωρίς να αναφερθεί σύγκρουση ή τραυματισμός.

Η γυναίκα, η οποία έχει γεννηθεί το 1944, οδηγούσε με άδεια που είχε λήξει τον περασμένο Μάιο. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το δίπλωμά της δεν ήταν σε ισχύ από τις 28 Μαΐου.

Το συμβάν ήρθε στο φως από βίντεο μοτοσικλετιστή, το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube. Στο οπτικό υλικό η Mercedes φαίνεται να κινείται αντίθετα από τη ροή των υπόλοιπων οχημάτων, τα οποία κατευθύνονταν προς την Κόρινθο.

Αθηνών-Κορίνθου: Η Mercedes βρέθηκε απέναντι από την κυκλοφορία

Η είσοδος του αυτοκινήτου στο λάθος ρεύμα δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για όσους κινούνταν κανονικά στην εθνική οδό. Ο μοτοσικλετιστής που κατέγραψε το περιστατικό βρέθηκε απέναντι από το όχημα και κινήθηκε δεξιά για να το αποφύγει.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 82χρονη δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί πως βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα και αιφνιδιάστηκε όταν είδε την Τροχαία. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ούτε η απόσταση που διένυσε ανάποδα ούτε ο τρόπος με τον οποίο τερματίστηκε η επικίνδυνη πορεία της.

Δικογραφία και έρευνα για τα αίτια

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι Αρχές ξεκίνησαν αναζήτηση για την οδηγό και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της. Η ηλικιωμένη δεν συνελήφθη, όμως αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η οδηγός εισήλθε στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση στην Αθηνών-Κορίνθου.