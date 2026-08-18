Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο
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Στα μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, εστιάζονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στην οποία έχασαν την ζωή τους ο χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε έρθει στην Ελλάδα για γαμήλιο ταξίδι.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα, είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
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