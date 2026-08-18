Τα καρέ της συντριβής και τα σενάρια
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA και την Μαρία Νικόλτσιου, μιλάει ο πιλότος και αεροπορικός σύμβουλος, Τζορτζ Χιωτάκης, όπου αναφέρεται στη χθεσινή τραγωδία με το ιδιωτικό ελικόπτερο, που συνετρίβη λίγα μέτρα πριν το ελικοδρόμιο στη Σίφνο, με αποτέλεσμα, τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι Βρετανών, και ο χειριστής, να χάσουν τη ζωή τους.
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