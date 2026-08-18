Δραματική μάχη για να κρατηθεί στην ζωή 41χρονη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής την Κυριακή, όταν γυναίκα τραυματίστηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Συγκεκριμένα η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα όπου επικρατούσαν δυσμενείς συνθήκες με κύματα, όταν για να προστατέψει το παιδάκι που κρατούσε στην αγκαλιά της χτυπήθηκε από κύμα. Η γυναίκα παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς δεν είχε τις αισθήσεις της. Οι ναυαγοσώστες που έσπευσαν στο σημείο της μέτρησαν το οξυγόνο της γυναίκας και διαπίστωσαν πως ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Αμέσως της παρήχθη οξυγόνο. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη 41χρονη στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανίων και απο εκεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου.