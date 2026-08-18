Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος στην αυλή του σπιτιού του με τραύμα από κυνηγετικό όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 45χρονος στην αυλή της κατοικίας του, σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, έχοντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της 17ης Αυγούστου 2026, με τις αναφορές των πηγών να διαφέρουν ως προς την ημέρα της εβδομάδας.

Δίπλα στον άνδρα βρέθηκε κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν αναφέρουν ότι φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Η αστυνομική έρευνα στη Δυτική Αχαΐα

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε αυτοψία, αποκλεισμό του χώρου και συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 45χρονος.