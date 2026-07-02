Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που ανέβηκε σε πλοίο κολυμπώντας
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που κολύμπησε προς το πλοίο που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Ελαφονήσου με ανοικτό καταπέλτη.
Πρόκειται για έναν από τους ιδιοκτήτες του πλοίου, ο οποίος αντιλήφθηκε πως υπάρχει πρόβλημα και βούτηξε στη θάλασσα έφτασε και ανέβηκε στο πλοίο.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αλλά από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, καθώς απαγορεύεται πλοίο να κινείται με ανοιχτό καταπέλτη και επίσης απαγορεύεται η επιβίβαση σε πλοίο που είναι σε κίνηση.
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