Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που ανέβηκε σε πλοίο κολυμπώντας

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που κολύμπησε προς το πλοίο που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Ελαφονήσου με ανοικτό καταπέλτη.

Πρόκειται για έναν από τους ιδιοκτήτες του πλοίου, ο οποίος αντιλήφθηκε πως υπάρχει πρόβλημα και βούτηξε στη θάλασσα έφτασε και ανέβηκε στο πλοίο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αλλά από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, καθώς απαγορεύεται πλοίο να κινείται με ανοιχτό καταπέλτη και επίσης απαγορεύεται η επιβίβαση σε πλοίο που είναι σε κίνηση.