Ένοχος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο ανήλικου προσφυγόπουλου

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό, για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 4χρονου προσφυγόπουλου, το οποίο καταπλακώθηκε την ώρα του παιχνιδιού από συρόμενη μεταλλική πόρτα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες, στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή και έκρινε αθώα τη σύζυγό του.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 28 μηνών με αναστολή.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019 όταν το άτυχο 4χρονο ανέβηκε με ακόμη δύο ανήλικα στην μεταλλική πόρτα της αυλής του ξενοδοχείου και την κουνούσαν θεωρώντας το παιχνίδι .

Η πόρτα έπεσε στο έδαφος καταπλακώνοντας τον 4χρονο που υπέστη θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.