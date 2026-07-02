Σπάνιες εικόνες από ζευγάρωμα καφέ αρκούδων

Σπάνιες εικόνες από το ζευγάρωμα καφέ αρκούδων καταγράφηκαν στις 29 Ιουνίου στην Καστοριά.

Οι δυο αρκούδες ζευγάρωσαν μόλις 30 μέτρα από τα σπίτια του οικισμού της Χλόης, αδιαφορώντας για την όποια ανθρώπινη δραστηριότητα εξελισσόταν σε απόσταση αναπνοής.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κομηνό, ζωολόγο-οικολόγο και επιστημονικό συνεργάτη του τομέα Ζωολογίας του Α.Π.Θ : «Η αναπαραγωγική συμπεριφορά της καφέ αρκούδας αποτελεί μία από τις πιο δύσκολα παρατηρήσιμες και καταγράψιμες πτυχές της βιολογίας του είδους. Πρόκειται για μια κατά βάση “κρυφή” συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο του ετήσιου βιολογικού κύκλου της αρκούδας και συνδέεται άμεσα με την αναπαραγωγή και τη διατήρηση των πληθυσμών της. Η συγκεκριμένη καταγραφή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της σπανιότητάς της, αλλά και επειδή πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από τα σπίτια ενός κατοικημένου οικισμού.Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον βαθμό χωρικής αλληλεπικάλυψης που παρατηρείται πλέον μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων σε ορισμένες περιοχές της χώρας και μας υπενθυμίζει ότι η σχέση ανθρώπου και άγριας ζωής είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο συχνά παρουσιάζεται στον δημόσιο διάλογο. Τέτοιες καταγραφές προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του είδους και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της παρουσίας της καφέ αρκούδας σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα.»