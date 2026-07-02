Μπήκε κολυμπώντας σε πλοίο

Ένα περίεργο περιστατικό ερευνούν οι λιμενικές αρχές της Νεάπολης Βοϊων, που προκαλεί ερωτήματα για το αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στις πορθμειακές γραμμές.

Επιβατηγό πλοίο που στις 30/ 6 εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος-Πούντα Λακωνίας, την ώρα που πλησίαζε στο λιμάνι της Ελαφονήσου, έκανε ελιγμούς με ανοιχτό τον καταπέλτη. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας έπεσε στη θάλασσα. Άρχισε να κολυμπά προς το πλοίο και επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω του καταπέλτη.

Στο πλοίο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από τον Μηχανικό του πλοίου.

Στον πλοίαρχο επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις γιατί δεν ενημέρωσε τη λιμενική αρχή και γιατί κινούνταν με ανοικτό καταπέλτη.