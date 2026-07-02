Αρχαία αγγεία και αγαλματίδια στο σπίτι 69χρονου
Τέσσερα αρχαία αγγεία και αγαλματίδια, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, στο σπίτι ενός 69χρονου στη Γλυφάδα.
Εναντίον του, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.
Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς, και μετά από έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 69χρονου, βρέθηκαν:
– Δυο κύπελλα με δύο λαβές, καλυπτόμενα με στιλπνό μελανό γάνωμα,
– οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή καλυπτόμενη με στιλπνό μελανό γάνωμα και
– τριφυλλόσχημη οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή, καλυπτόμενη με ερυθρό γάνωμα.
Αφού τα αντικείμενα, εξέτασε αρχαιολόγος, πιστοποίησε, ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.
Ο 69χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
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