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Αρχαία αγγεία και αγαλματίδια στο σπίτι 69χρονου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 15:25
Αρχαία αγγεία και αγαλματίδια στο σπίτι 69χρονου
ΠΗΓΗ- ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Τέσσερα αρχαία αγγεία και αγαλματίδια, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, στο σπίτι ενός 69χρονου στη Γλυφάδα.

Εναντίον του, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς, και μετά από έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 69χρονου, βρέθηκαν:

– Δυο κύπελλα με δύο λαβές, καλυπτόμενα με στιλπνό μελανό γάνωμα,
– οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή καλυπτόμενη με στιλπνό μελανό γάνωμα και
– τριφυλλόσχημη οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή, καλυπτόμενη με ερυθρό γάνωμα.

Αφού τα αντικείμενα, εξέτασε αρχαιολόγος, πιστοποίησε, ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Ο 69χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

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