Δωρεά οργάνων από 53χρονη δίνει ελπίδα σε ασθενείς
Δώρα ζωής από μια 53χρονη, σε ασθενείς που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.
Η άτυχη γυναίκα, απεβίωσε, ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Σήμερα, και μετά από τη συναίνεση της οικογένειάς της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων της.
Το ήπαρ, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο της Αθήνας, οι δυο νεφροί στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, η καρδιά στο Ωνάσειο, και οι κερατοειδείς, παραδόθηκαν στην τράπεζα Οφθαλμών του ΑΧΕΠΑ, μέχρι να ταυτοποιηθούν οι κατάλληλοι λήπτες.
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