Δωρεά οργάνων από 53χρονη δίνει ελπίδα σε ασθενείς

Δώρα ζωής από μια 53χρονη, σε ασθενείς που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Η άτυχη γυναίκα, απεβίωσε, ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Σήμερα, και μετά από τη συναίνεση της οικογένειάς της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων της.

Το ήπαρ, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο της Αθήνας, οι δυο νεφροί στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, η καρδιά στο Ωνάσειο, και οι κερατοειδείς, παραδόθηκαν στην τράπεζα Οφθαλμών του ΑΧΕΠΑ, μέχρι να ταυτοποιηθούν οι κατάλληλοι λήπτες.