Βρέθηκε η 48χρονη οδηγός που έκανε αναστροφή με τουριστικό λεωφορείο

Η Τροχαία Αττικής ταυτοποίησε 48χρονη οδηγό τουριστικού λεωφορείου που πραγματοποίησε επικίνδυνη αναστροφή με διπλή διαχωριστική στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατά τον έλεγχο του ταχογράφου βεβαιώθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα για ανεπαρκή ανάπαυση.