Βρέθηκε η 48χρονη οδηγός που έκανε αναστροφή με τουριστικό λεωφορείο
Η Τροχαία Αττικής ταυτοποίησε 48χρονη οδηγό τουριστικού λεωφορείου που πραγματοποίησε επικίνδυνη αναστροφή με διπλή διαχωριστική στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατά τον έλεγχο του ταχογράφου βεβαιώθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα για ανεπαρκή ανάπαυση.
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