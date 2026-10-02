Σχολικό συγκρότημα Γκράβας: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα, το οποίο εκκενώθηκε μετά από οσμή αερίου στο σημείο.

Όπως ανακοίνωσε Ο Δήμος Αθηναίων, το πρώτο καμπανάκι ήρθε νωρίς το πρωί, όταν η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηλεφώνησε και ενημέρωσε σχετικά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε ο έλεγχος.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν βρέθηκε κάτι. Ωστόσο για λόγους απόλυτης ασφάλειας ο Δήμος προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο.

Υπενθυμίζεται πως το σχολικό συγκρότημα έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους, ενώ το πόρισμα των ελέγχων αναμένεται.