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Σχολικό συγκρότημα Γκράβας: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/10/2026 15:19
Σχολικό συγκρότημα Γκράβας: Συνεχίζονται οι έλεγχοι
INTIME

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα, το οποίο εκκενώθηκε μετά από οσμή αερίου στο σημείο.

Όπως ανακοίνωσε Ο Δήμος Αθηναίων,  το πρώτο καμπανάκι ήρθε νωρίς το πρωί, όταν η διευθύντρια  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηλεφώνησε και ενημέρωσε σχετικά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε ο έλεγχος.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν βρέθηκε κάτι. Ωστόσο για λόγους απόλυτης ασφάλειας ο Δήμος προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο.

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Υπενθυμίζεται πως το σχολικό συγκρότημα έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους, ενώ το πόρισμα των ελέγχων αναμένεται.

 

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