Σχολικό συγκρότημα Γκράβας: Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα, το οποίο εκκενώθηκε μετά από οσμή αερίου στο σημείο.
Όπως ανακοίνωσε Ο Δήμος Αθηναίων, το πρώτο καμπανάκι ήρθε νωρίς το πρωί, όταν η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηλεφώνησε και ενημέρωσε σχετικά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε ο έλεγχος.
Από τον πρώτο έλεγχο δεν βρέθηκε κάτι. Ωστόσο για λόγους απόλυτης ασφάλειας ο Δήμος προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο.
Υπενθυμίζεται πως το σχολικό συγκρότημα έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους, ενώ το πόρισμα των ελέγχων αναμένεται.
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