Γορτυνία: Ώρες αγωνίας για τον 50χρονο που αγνοείται

Ώρες αγωνίας στη Γορτυνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται λεπτό προς λεπτό για τον εντοπισμό ενός 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Ο αγνοούμενος εργαζόταν στην καθαριότητα του Δήμου και βρισκόταν μαζί με συναδέλφους του σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή της Καρκαλούς, προς τη Βυτίνα.

Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο, λέγοντας πως θα πήγαινε για προσωπική του ανάγκη. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό του. Αστυνομία, Πυροσβεστική, εργαζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι χτενίζουν την περιοχή, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του βρέθηκε το γιλέκο εργασίας που φορούσε.

Τώρα, στις έρευνες ρίχνεται και η 6η ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς η αναζήτηση περνά μέσα από δύσβατα και πυκνά δασώδη σημεία.

Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να βρεθεί ένα ίχνος που θα οδηγήσει στον 50χρονο.