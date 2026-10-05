Σχολικά κυλικεία: «Κόφτης» σε αλλαντικά, γλυκά και αναψυκτικά

Μικρότερες μερίδες, νέα όρια και απαγορεύσεις έρχονται στα κυλικεία από τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και βάζουν αυστηρότερες προδιαγραφές στα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται μέσα στις σχολικές μονάδες.

Μικρότερες μερίδες – ίδιες τιμές

Οι τιμές δεν αλλάζουν, αλλά σε αρκετά προϊόντα μειώνεται η ποσότητα. Η τυρόπιτα από 140 γραμμάρια περιορίζεται έως τα 100 γραμμάρια, ενώ το κουλούρι από τουλάχιστον 95 γραμμάρια πέφτει έως τα 80 γραμμάρια.

Στα αποξηραμένα φρούτα το όριο μειώνεται από 50 σε 30 γραμμάρια. Τα μπισκότα και το σταφιδόψωμο ή μουστοκούλουρο περιορίζονται έως τα 50 γραμμάρια.

Πίτσα, ψωμί για σάντουιτς ή τοστ, μπάρες δημητριακών, παστέλι, χαλβάς, γάλα, κεφίρ, αριάνι, χυμοί και γιαούρτι έχουν επίσης συγκεκριμένα ανώτατα όρια μερίδας.

Ποια προϊόντα βγαίνουν από τα κυλικεία

Αλλαντικά και επεξεργασμένα κρέατα δεν επιτρέπονται πλέον. Στη λίστα περιλαμβάνονται ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, αλλαντικά γαλοπούλας ή κοτόπουλου, αλλά και γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι και κοτομπουκιές.

Εκτός μένουν επίσης πίτες και πίτσες με αλλαντικά, όπως λουκανικόπιτα και ζαμπονοτυρόπιτα. Απαγορεύονται ακόμη κέικ, τσουρέκι, ντόνατς, κρουασάν, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, τσίχλες, καραμέλες και αλείμματα σοκολάτας.

Αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά δεν διατίθενται. Ο καφές επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό.

Τι μπορούν να τρώνε οι μαθητές

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας προτείνει επιλογές όπως σάντουιτς ολικής άλεσης με κοτόπουλο ή τυρί και λαχανικά, τορτίγια με τόνο, αραβική πίτα με αυγό, σπανακόπιτα ή τυρόπιτα με φρέσκο φρούτο, γιαούρτι με φρούτα, φρουτοσαλάτες, κεφίρ και μπάρες δημητριακών.

Αντίστοιχη λογική προτείνεται και για το κολατσιό που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι.

Οι νέες διατάξεις αντικαθιστούν το πλαίσιο του 2013 και εντάσσονται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ελέγχουν την τήρηση των νέων κανόνων στα σχολικά κυλικεία.