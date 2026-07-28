Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ για την ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού τραμ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και δείχνει έναν οδηγό τραμ να οδηγεί έχοντας βγάλει τα παπούτσια του και έχοντας απλώσει τα πόδια του στην κονσόλα ενώ καπνίζει και ρίχνει επιδεικτικά την στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα του οχήματος.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ για το περιστατικό:

Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.