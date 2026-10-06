Στον δρόμο προς την Ελευσίνα το “Blue Carrier 2”

Το πλοίο είχε πάρει φωτιά ανοιχτά της Τήνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρυμούλκηση του του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Carrier 2», με προορισμό τα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα.

Το πλοίο είχε πάρει φωτιά στις 25 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Τήνου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως και δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες. Ωστόσο, τα αίτια της φωτιάς, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου και σε οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα

Το «Blue Carrier 2» ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος», ενώ στη διαδικασία συνδράμουν δύο ρυμουλκά.