Στον δρόμο για τους Καλούς Λιμένες: Διασώθηκαν 40 μετανάστες

Περίπου 40 αλλοδαποί διασώθηκαν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της FRONTEX. Βρισκόταν περίπου 18 ναυτικά μίλια από τους Καλούς Λιμένες.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση του περιστατικού μετά την άφιξη των διασωθέντων στο λιμάνι.