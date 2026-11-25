Σε επέμβαση μικροχειρουργικής στον αγκώνα υποβάλλεται η 29χρονη Χριστίνα Βακάκη, μετά το τροχαίο που είχε ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βάρη. Η κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματά της έχουν ήδη αντιμετωπιστεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο αγκώνας είναι πλέον το μοναδικό σημείο που χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση. Μετά την παράσυρσή της, η 29χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Υγεία. Πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, όπου πραγματοποιείται η επέμβαση.

Πώς έγινε η παράσυρση στη Βάρη

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 10:00, κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων. Η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ, συνοδευόμενη από άτομα της προσωπικής της ασφάλειας, που την ακολουθούσαν με βαν και μοτοσικλέτα.

Στο ύψος της οδού Καλύμνου επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν ένα διερχόμενο ΙΧ την παρέσυρε. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.