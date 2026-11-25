Είχε ακόμη τους ορούς και τις γάζες στο τραύμα του

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ανήλικος ασθενής, λίγες ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, διέφυγε από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννακό.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο χθες στις 10 το βράδυ, φέροντας βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ η μητέρα του φέρεται να δήλωσε ότι είναι 15 ετών. Ωστόσο, εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκτιμούν ότι ενδέχεται να είναι αρκετά μικρότερο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η μητέρα εξαφανίστηκε λίγο μετά την άφιξή τους στο νοσοκομείο, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση και ζήτησε από το προσωπικό να ειδοποιηθεί σε περίπτωση που η γυναίκα επέστρεφε.

Το παιδί ήταν ήδη γνωστό στους εργαζομένους των νοσοκομείων Παίδων, καθώς στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τόσο στο «Αγία Σοφία» όσο και στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Σήμερα το πρωί, ο ανήλικος έφυγε από το νοσοκομείο, παρά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Ένας γιατρός και ένας φύλακας τον ακολούθησαν μέχρι τον δρόμο, προσπαθώντας να τον σταματήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Για τη διαφυγή του ενημερώθηκε εκ νέου η αστυνομία, η οποία αναζητά τόσο το παιδί όσο και τη μητέρα του. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, όταν ο ανήλικος εντοπιστεί, αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι στα δύο νοσοκομεία Παίδων, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», φιλοξενούνται σήμερα συνολικά 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πλέον μη διαχειρίσιμη.