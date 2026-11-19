Τριάντα μέτρα μακριά πετάχτηκε από το χτύπημα η κόρη του ιδιοκτήτη των JUMBO με τον οδηγό να καταφέρνει να ψελλίσει στους αστυνομικούς ΄΄πετάχτηκε μπροστά μου ξαφνικά όλα έγιναν ξαφνικά ΄΄. Όπως περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες ένα φορτηγό περιόριζε την ορατότητα με αποτέλεσμα να μην αργήσει να γίνει το κακό .

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι η Χριστίνα Βακάκη βγήκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να κάνει τζόκινγκ.

Αμέσως μετά το ατύχημα, η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στην παροχή ιατρικής φροντίδας.