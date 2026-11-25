Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027, της διαδικασίας που θα αναδείξει τον καλλιτέχνη και το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μη συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, επικαλούμενος τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Η εμπειρία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Eurovision

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει εργαστεί και στο παρελθόν για ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision. Το 2011 είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike στο «Watch My Dance».

Το 2012 επιμελήθηκε την παρουσίαση του «Aphrodisiac», με το οποίο συμμετείχε η Ελευθερία Ελευθερίου. Το 2023 ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της συμμετοχής του Βίκτωρα Βερνίκου με το «What They Say».

Οι ημερομηνίες για το Sing for Greece 2027

Οι δύο ημιτελικοί του Sing for Greece 2027 έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου. Ο τελικός, από τον οποίο θα προκύψουν ο ερμηνευτής και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision, θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Πηγή Βίντεο: TikTok – giwrgosoikos