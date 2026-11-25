Για αύριο, διεκόπη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω κωλύματος της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και ενός τραυματίας, Ζωής Κωσταντοπούλου.

Χθες η κ. Κωσταντοπούλου είχε προαναγγείλει την σημερινή απουσία της λόγω πολιτικών υποχρεώσεων και της Πανελλαδικής απεργίας.

Σημειώνεται πως γα χτες, σημερα και αύριο ήταν προγραμματισμένεες καταθέσεις συγγενών θυμάτων που η κ. Κωσταντοπούλου εκπροσωπεί.

Χθες ενώπιων του δικαστηρίου κατέθεσε ο κος. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που έχασε την ζωή του στα Τέμπη. Αύριο πρόκειται να καταθέσει η μητέρα του Μιρέλα Ρούτσι.