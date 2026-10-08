Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης
Φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης.
Ο Φίλιππος Καμπούρης φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Οι ιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του Φίλιππου Καμπούρη στο Νοσοκομείο ” Γεννηματάς” για προληπτικούς λόγους.
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Κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
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