Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης

Φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ο Φίλιππος Καμπούρης φαίνεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι ιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του Φίλιππου Καμπούρη στο Νοσοκομείο ” Γεννηματάς” για προληπτικούς λόγους.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φιλιππος Καμπούρης, είναι ανάμεσα στους έντεκα συλληφθένετες για την απάτη στον ΕΦΚΑ.

Κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.