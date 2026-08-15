Στις 25/8 το τελευταίο”αντίο” στον πιλότο του μοιραίου ελικοπτέρου

Έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δυο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Την Τρίτη 25 Αυγούστου θα πουν στη Δανία το τελευταίο αντίο στον 46χρονο πιλότο Rune Kyndal, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 15:00, τοπική ώρα, στο Svæveflyvecenter Arnborg, στο Herning της Δανίας, έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια Kyndal. Πρόκειται για το κέντρο ανεμοπορίας όπου, όπως αναφέρει η ίδια η οικογένεια, γεννήθηκε το πάθος της για τις πτήσεις.

«Ο Rune επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι», αναφέρει η οικογένεια στην ειδική σελίδα που δημιούργησε στο Facebook για την τελετή, στην οποία αναμένεται να παραστούν συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι της αεροπορίας αλλά και δανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς του 46χρονου αναζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, η οικογένεια, τα μέλη της οποίας έχουν στενή σχέση με την αεροπορία και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις, αναμένεται να ορίσει δικό της πραγματογνώμονα, προκειμένου να εξετάσει όλα τα στοιχεία και να προχωρήσει σε ανεξάρτητη τεχνική διερεύνηση.

Η οικογένεια του Rune Kyndal περιμένει να μάθει τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση και δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει την αλήθεια και τη δικαίωση για τον άνθρωπό της.