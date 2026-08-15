Αίγινα: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη

Το περιστατικό με τη θαλαμηγό που συγκρούστηκε με ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι της Αίγινας, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά μόνο υλικές ζημιές, υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι στη θάλασσα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Iδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι, απαιτείται από κυβερνήτες και πληρώματα αυξημένη επαγρύπνηση, σωστή εκτίμηση των συνθηκών και ιδιαίτερη προσοχή κατά τους χειρισμούς προσέγγισης, απόπλου και ελλιμενισμού. Οι ριπές του ανέμου μπορούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να μεταβάλουν την πορεία ακόμη και μεγάλων σκαφών και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μέσα σε λιμένες με περιορισμένο χώρο ελιγμών.

Αυτές τις ημέρες, με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται πάνω απ’ όλα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους κυβερνήτες και τους ιδιοκτήτες σκαφών να μην υποτιμούν ποτέ τον καιρό, να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, να αποφεύγουν κάθε περιττό ρίσκο.

Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, εμπειρία και υπευθυνότητα. Μία λάθος εκτίμηση μπορεί να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από ορισμένες υλικές ζημιές.