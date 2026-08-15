Δυο συλλήψεις για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών

Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Θεσσαλονίκη, τα οποία εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 47 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα:

– Βραδινές ώρες χθες (14-08-2026) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, κατά τη διάρκεια ελέγχου αστυνομικών σε αυτοκίνητο ενός 47χρονου, εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι, δεν είχαν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ προέκυψε, ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στη χώρα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους 4.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

– Σήμερα (15-08-2026) τα ξημερώματα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, αστυνομικοί, εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρχουν άτομα στο εσωτερικό του και στο οποίο προσήλθε 23χρονος αλλοδαπός, που όπως διαπιστώθηκε είχε νοικιάσει το εν λόγω όχημα. Πλησίον του αυτοκινήτου, εντοπίσθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι δεν είχαν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Μετά από έρευνα, προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες, και οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επίσης, κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο οχήματα μεταφοράς.