Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Την είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων της ΝΔ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο στενός συνεργάτης του Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Ο Στέφανος Μάνος είχε μια μακρά πολιτική διαδρομή που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της «Δράσης».

Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1939, σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην αεροδυναμική στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στη συνέχεια απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Με την πολιτική ασχολήθηκε το 1977 όταν εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του ίδιου έτους και ανέλαβε υφυπουργός Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το 1998 διεγράφη από τη ΝΔ και τον Απρίλιο του 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, με έμβλημα τον ταύρο, που στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Στις εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με τη ΝΔ ενώ στις εκλογές του 2004 συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Στέφανος Μάνος συνέδεσε το όνομά του με παρεμβάσεις στην πολεοδομία, στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα των πόλεων. Επί των ημερών του προώθησε την προστασία εκατοντάδων παραδοσιακών οικισμών, ενώ καθιερώθηκαν αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες και πρόστιμα για βιομηχανίες που προκαλούσαν ρύπανση.

Χαρακτηριστική θεωρείται η παρέμβασή του για την Πλάκα, όπου προώθησε την πεζοδρόμηση και την απομάκρυνση των νυχτερινών κέντρων. Επίσης, επί της θητείας του έγιναν πεζοδρομήσεις στην Αθήνα και προωθήθηκαν οι λεωφορειολωρίδες. Ο Στέφανος Μάνος είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνος της Τιμής.

Πηγή: ΑΠΕ