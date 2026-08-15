Σκύρος: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα

Δασική πυρκαγιά, ξέσπασε σήμερα και βρίσκεται σε εξέλιξη, σε έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο.

Ωστόσο, στάλθηκε μήνυμα από το 112, σύμφωνα με το οποίο, καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Από αέρος, μάχη δίνουν, έξι αεροσκάφη , μαζί με τέσσερα ελικόπτερα.