Συνελήφθη 57χρονος για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης
Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 14/8/2026, ένας 57χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2 κιλών και 249,9 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων,
– 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 4,9 γραμμαρίων και
– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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