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Συνελήφθη 57χρονος για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/08/2026 14:47
Συνελήφθη 57χρονος για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης
Πηγή ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 14/8/2026, ένας 57χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2 κιλών και 249,9 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων,
– 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 4,9 γραμμαρίων και
– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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