Από τις 7 χθες το απόγευμα έως τις 7 σήμερα το πρωί εναέριο μη επανδρωμένο σκάφος της δύναμης frontex εντόπισε 10 λέμβους που μετέφεραν περίπου 548 παράτυπους μετανάστες στα νότια της Κρήτης.

Οι αλλοδαποί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης, της Παλαιόχωρας, της Γαύδου και των Καλών Λιμένων για την καταγραφή τους.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.