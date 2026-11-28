Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) βρέθηκαν σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας 26χρονος, ενώ αναζητείται και ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με τις Αρχές χθες το απόγευμα συνέλαβαν έναν 26χρονο άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 27χρονος, ο οποίος αναζητείται.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Έπειτα από διερεύνηση και εξακρίβωση πληροφοριών που είχε στα χέρια της η αστυνομία, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των δύο ανδρών στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στη συνέχεια η αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 26χρονος σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο (container) στο Μαρκόπουλος Αττικής.

Ο 27χρονος ήταν αυτός που είχε μισθώσει, μέσα στον οποίο ετόπισαν πάνω από 63 κιλά κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Τα ευρύματα της επιχείρησης

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο, καθώς και στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

53 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων,

με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων, 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας ,

, κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου που αντιστοιχούν στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο,

λουκέτου και εισόδου που αντιστοιχούν στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο, εισιτήριο στάθμευσης οχήματος αεροδρομίου εξωτερικού, καθώς και

οχήματος αεροδρομίου εξωτερικού, καθώς και εξοπλισμός συσκευασίας (συσκευή σφράγισης χάρτινων κιβωτίων) και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα, που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης ο 26χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.